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12年性侵500童 淫魔裁縫師被捕

2017-01-17  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名裁縫師日前因企圖性侵2名未成年少女，而遭到警方逮捕。經過警察調查後發現，這名裁縫師是名戀童性侵慣犯，過去12年來曾企圖性侵超過2500人，並成功性侵約500名。

綜合媒體報導，羅斯托吉日前以利用製作新衣服為由，誘惑9歲和10歲2名剛放學的女童，帶到一棟工地樓梯間試圖性侵，2名女童大聲尖叫後，羅斯托吉逃走被警方拘捕。

38歲裁縫師羅斯托吉（Sunil Rastogi）在新德里、北方省西部和北阿坎德省等地，專門尋找午後放學女童下手，年齡鎖定在7歲至11歲女童，並以送零食或衣服誘惑受害者，將其帶往郊區性侵。

羅斯托吉每次犯案都會身著紅色外套及牛仔褲，因他深信這套「戰衣」是能夠逃避警方追捕的護身符。目前警方已成立專案小組，深入追查羅斯托吉所犯下的案件。

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  • 印度一名裁縫師12年來曾企圖性侵超過2500人，並成功性侵其中約500名。（圖擷自YouTube）

    印度一名裁縫師12年來曾企圖性侵超過2500人，並成功性侵其中約500名。（圖擷自YouTube）

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