2016最震撼 全球十大新聞照片

美國紐約一架電視攝影機的鏡頭瞄準川普大廈。（歐新社）

2017-01-30 05:00

〔即時新聞／綜合報導〕

有人說如果可以許願，希望2016年可以消失，在這一年全世界發生了許多比虛構電影還要令人難以置信的事件，2016絕對是最特別、最震撼的一年，透過攝影師的鏡頭，讓我們一起來回顧這些你不可不知道的國際新聞大事件！

【人腦電腦最終戰 棋王還是輸】（想看更多請點）

南韓棋王李世石與Google人工智慧程式AlphaGo的「世紀之戰」。（美聯社）

【英國確定脫歐！ 脫歐派領先百萬餘票】（想看更多請點）

2016年6月英國通過脫離歐盟的公投，這次公投也造成英國社會的對立與分裂。（路透）

【這張示威照片震懾世界 「如同天安門坦克人」】（想看更多請點）

美國種族議題衝突持續升高，並引發民眾大規模抗議。在其中一次抗議現場中，有一位手無寸鐵的非裔女子直挺挺地站在2位全副武裝的鎮暴警察前面，顯得莊嚴冷靜又無所畏懼。（路透）

【法渡假勝地成恐攻熱點 武警與比基尼成強烈對比】（想看更多請點）

法國接連發生恐攻事件，當局在法國各處「渡假勝地」安排武警或士兵來回巡邏，全副武裝的士兵與一旁悠閒度假的遊客形成強烈對比。（取自鏡報）

【阿蘇火山噴發驚人 熊本滿城盡帶火山灰】（想看更多請點）

日本九州熊本縣阿蘇火山在10月8日凌晨噴發，火山口的白煙直沖天際，達到1萬1000公尺的驚人高度，阿蘇神社的屋簷灰茫茫一片，上面都是火山灰。（美聯社）

【希拉蕊、川普唱情歌？ 搭《雪中紅》無違和感】（想看更多請點）

2016最令人跌破眼鏡的事情，莫過於川普當選美國總統，競選期間他與競爭對手希拉蕊在辯論的模樣像是在互唱情歌，也引起許多討論。（彭博）

【伊拉克戰火不斷 一張照片讓你看懂居民處境】（想看更多請點）

很多現代人喜歡透過自拍照來表達自己，讓親友知道自己的生活，然而最近一個男子正在自拍的照片卻讓大家看見了戰火的殘酷與無情。（法新社）

【親信干政爭議 朴槿惠公開向全國人民致歉】（想看更多請點）

南韓政府爆發總統親信干政案，南韓民眾在首爾火車站觀看總統朴槿惠道歉的電視畫面。（美聯社）

【凱旋門、艾菲爾鐵塔綻綠光 慶巴黎氣候協定生效】（想看更多請點）

歐洲議會以610票的壓倒性票數通過《巴黎氣候協定》，為了慶祝協定正式生效，艾菲爾鐵塔及凱旋門，特地於11月4日當晚打上象徵環保的綠色燈光。（路透）

【記者魂爆發 他冒死拍下槍殺俄大使兇手照片】（想看更多請點）

俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫12月底遭土耳其警察阿爾丁塔斯槍殺身亡，美聯社記者奧茲比利齊冒死拍下現場照片。（美聯社）