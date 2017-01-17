《返校》觸動中國實況主 感嘆「人不是生而自由的嗎？」

恐怖遊戲《返校》由台灣團隊製作，在遊戲銷售平台Steam開賣爆紅，中國實況主破關後有感於其中的政治肅殺背景，感嘆「人不是生而自由的嗎？」（資料照，赤燭遊戲提供）

2017-01-17 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖遊戲《返校》由台灣團隊製作，在遊戲銷售平台Steam開賣後一舉登上暢銷排行榜，許多實況主也迫不及待地直播自己破關的過程，而有位中國實況主有感於遊戲中戒嚴的政治肅殺背景，感嘆地說出「人不是生而自由嗎？」

該名實況主將影片放到影音分享平台bilibili，和觀眾一起度過《返校》的恐怖時光，但隨著遊戲進度的延伸，他越來越感受到政治壓迫在遊戲中的意義。

這位中國實況主坦言，有些話他真的不應該講，否則就會被網站的審核制度所查禁，但他還是忍不住感嘆到了現在，做個影片竟然還有些話不能講，直說「人不就應該生而自由嗎？」

接著他透露《返校》是自己玩過最好的一款恐怖遊戲，最後他放出蔡琴所唱的《綠島小夜曲》，希望觀眾能夠去體會一下那段歷史。