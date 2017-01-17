治霾不准燃放鞭炮 河南禁令3天就撤回

2017-01-17 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國霾害嚴重，河南省官方通令全省在春節期間禁止燃放鞭炮，但禁令實施3天隨即喊卡，中國學者看不下去，砲轟「把政務當兒戲了，政府這還有信譽嗎？」

中國《新京報》報導，河南省防治污染，數日前新成立一個官方組織，本月14日發出緊急通知，要求全省包括鄉鎮、農村在春節期間全面禁止燃放煙花爆竹。禁令引發近百名爆竹經銷商16日走上街頭表達不滿。業者表示，河南省有約250家煙花爆竹公司，庫存量價值約7.5億元（約台幣33.75億元），政策沒有緩衝期，且挑在農曆春節期間，違反傳統風俗。

這項禁令發佈施行僅3天，就在業者陳情當天下午，該組織就撤回文件，承認「轉彎轉得太快，有點措手不及了，不能弄得太猛。」