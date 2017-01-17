驚悚！美速食店員工被爆製漢堡加經血
2017-01-17 10:09
美國連鎖速食店Jack's Family Restaurant在密西西比州哥倫布市（Columbus）的分店，被指控有員工以自己的經血為漢堡加料。（圖擷自《邁阿密先鋒報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州哥倫布市（Columbus）的衛生部門和警方，都投入調查連鎖速食店Jack's Family Restaurant在當地分店的疑案，這間店被人爆料有女性員工在製作漢堡時加入自己的經血，甚至還舔了起司片好幾下。
據《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）報導，一名婦人霍林斯（Lionel Hollins）指出，她的女兒曾在這家速食店工作，她曾當場看到另一名員工把經血放入漢堡內，女兒告知值班經理後，經理卻還是把漢堡提供給顧客。
與公司辦公室溝通後，霍林斯的女兒被認為是在做惡意舉報，因此遭到速食店解雇。霍林斯決定在臉書公布一切，並且公布了一段錄音，聲稱其中錄有她女兒和該名員工的對話，這位員工在當中似乎有承認故意污染食物。
這個消息在臉書上開始發酵，速食業者此時表示，被指控污染食物的員工在幾天前因為其他的原因被解雇了，速食店同時強調，在開除該名員工時，這些指控尚未出現。而此事引起社會上廣大的關注，因此衛生單位和警方已投入調查。
主導此次辦案的警官路易斯（Oscar Lewis）表示，他們已和據稱拿到經血漢堡的顧客聯繫，但對於嫌疑犯為何要那麼做，警方並沒有做任何解釋。
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