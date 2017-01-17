飛天汽車成真？空巴CEO：原型車今年完成測試

飛天汽車概念圖。（圖擷自Airbus）

2017-01-17 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕科幻片中在城市裡漫遊的「飛行汽車」將成真？空中巴士集團（Airbus Group）執行長恩德斯（Tom Enders）表示，能自動駕駛的「飛行汽車」原型車將在今年內完成測試，在城市中乘坐飛天車不是夢。

根據《路透》報導，在慕尼黑所舉辦的2017年數字生活設計會議上（Digital Life Design，DLD），空中巴士集團執行長恩德斯宣布，可避免城市交通堵塞的自駕飛天車原型車將於今年內完成，他表示：「100年前，都市交通延伸到了地表下，現在我們擁有的技術，將使其拓展到空中」。

恩德斯稱，現在飛行車已經處於試驗階段，強調在研發的過程中也考慮到環保問題，避免惡化城市環境，他認為一旦飛行車普及化，將減少城市基礎建設預算，「在城市中飛行，就不需要在花費數十億來建設公路和橋樑了」。