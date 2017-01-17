回到侏羅紀？ 佛州巨鱷出沒嚇傻當地民眾

有美國民眾在自然保育區郊遊時，遇上一條體積巨大的鱷魚從草叢爬出，許多人都說好像回到侏羅紀時代看到恐龍出沒。（圖截自YouTube）

2017-01-17 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州常以四處可見的鱷魚聞名於世，但外媒報導指出，有民眾在當地自然保育區郊遊時，遇上一條體積巨大的鱷魚從草叢爬出，嚇傻在旁的所有人，不少網友都說好像回到侏羅紀時代看到恐龍出沒。

綜合外媒報導，目擊巨鱷現身的民眾喬伊納（Kim Joiner）近來在萊克蘭（Lakeland）一個自然保育區郊遊，期間一條巨鱷突然從草叢爬出穿越道路，因為這頭巨鱷的體積實在太龐大，他趕緊拿起手機拍攝，影片上傳到網路上後，大家估計這頭巨鱷長約14到16英尺之間（約4至5公尺）。

許多網友都說這頭巨鱷根本是酷斯拉，有人還說好像回到侏羅紀時代看到恐龍出沒。但佛羅里達州出現巨鱷不是罕見的事情。去年5月也有民眾目擊到另一頭巨鱷在高爾夫球場散步，當時有動物專家認為巨鱷長約15英尺（約4.5公尺）。

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