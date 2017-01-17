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妄想長生不老？ 醫生推出「吸血鬼回春術」

2017-01-17  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕對於永生的妄想存在於每一個時代，美國加州有醫生推出「吸血鬼回春術」，希望用輸血方式讓人回到年輕狀態。

《紐約郵報》報導，美國加州私人診所「昂珀希亞」（Ambrosia，希臘神話中「不朽的眾神的食物」）提供「回春」服務，方式是輸入年輕血液，單次收費要價8000美元（約台幣25萬元）。診所負責人卡曼辛（Jesse Karmazin）表示，一個月內就能看出效果，且在臨床實驗中已有25人成功。

史丹佛大學的神經科學家柯瑞（Tony Wyss-Coray）於2014年研究顯示，輸入年輕小鼠血液的年老小鼠，神經元生長和記憶能力有所進步。

但柯瑞表示該研究尚未證明適用於人類，且科學家也尚未完全了解小鼠身上發生的改變。他認為，會相信輸血回春術是人們太沉迷吸血鬼的故事。

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  • 對於永生的妄想存在於每一個時代。（法新社）

    對於永生的妄想存在於每一個時代。（法新社）

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