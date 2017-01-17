男性侵母狗逾100次 女室友受不了報警
2017-01-17 09:47
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名23歲男子被女室友指控，他曾強迫與母狗做愛超過100次，時間超過3年。據女室友所說，她曾聽見狗被男子性侵的痛苦呻吟。
綜合媒體報導，涉案男子名叫胡巴德（Bradley Hubbard），他所飼養的母狗「寶貝女孩」（Baby Girl），女室友表示，她本來不想要報警，因為怕胡巴德惹上麻煩。但去年12月28日，女室友無法再忍受胡巴德虐狗的行為。
女室友說，當天她正與「寶貝女孩」一起玩的時候，「寶貝女孩」突然被胡巴德抱進房裡，然後就聽到一陣痛苦呻吟聲，女室友知道胡巴德又再對「寶貝女孩」性侵。她說，「再也忍受不了」，隨即通報警方。
女室友表示，她曾親眼看見胡巴德與「寶貝女孩」發生性行為，胡巴德還將狗的全身舔過一遍。目前胡巴德已被警方逮捕，而「寶貝女孩」也在接受獸醫治療。
據警方推測，胡巴德購買這隻鬥牛犬的目的就是要洩慾。
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