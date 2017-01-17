死很可怕嗎？他們組俱樂部自製棺材還樂於分享
2017-01-17 08:56
紐西蘭的棺材俱樂部，老人們自製棺材、分享心得。（圖擷取自《theguardian》）
〔即時新聞／綜合報導〕老人們的趣味越來越多元，在紐西蘭有一群老人，組成「棺材俱樂部」，專門製作自己的棺材，還分享怎麼做才好看且更便宜。
網媒《theguardian》報導，最原始的棺材俱樂部是在 2010年由一位退休護士凱蒂·威廉姆斯（Katie Williams）成立，建造一些棺材模型，後來風行退休老人圈，現在已有10多個棺材俱樂部，分布在南島和北島。
報導引述俱樂部成員的說法指出，看到很多人死亡，但他們的葬禮跟生活都無關，別人辦葬禮也搞不清楚亡者的喜好，不如自己的人生旅程來個更有價值的告別。
棺材俱樂部真的很歡樂，一群人一起吃早餐、午餐、聽音樂，還互相擁抱，打擊孤獨，也能節省棺材成本。
自製棺材有多便宜？成本僅需要 250元紐元（約合台幣 5625元），俱樂部成員還捐贈免費的嬰兒棺材給當地醫院。
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