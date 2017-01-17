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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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吃了上司的三明治 空姐慘遭解僱

空姐格里森。（取自《每日郵報》）

2017-01-17  08:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國廉航易捷航空（EasyJet）22歲空姐格里森在飛行途中，吃了機艙長給的一份三明治，卻被其他空姐舉發涉嫌偷竊，後來竟遭經理解僱。格里森不滿告上法庭，法官認為航空公司的解僱裁定有誤，雙方本月11日以庭外和解收場，但對於廉航賠償金額保密。

在易捷航空服務3年沒有不良紀錄的格里森，卻因吃了一份三明治被解僱，《每日郵報》報導，2015年1月3日格里森首次飛國際線，因本身對花生過敏，也沒帶適合的食物，機艙長在回程給她一份三明治充飢，遭其他空姐舉發，她為了保住工作，委曲地向公司道歉並願支付三明治費用。

航空公司經理堅持開除她，並認為，格里森應先了解這份售價4.5英鎊（約台幣171元）的三明治是否已付費，或持有收據證明。事情鬧上法院，法官認為格里森並非從貨架拿走三文治的人，並無責任確保它已經付款。另外，由於易捷航空沒有客機點貨紀錄，未能在庭上證明該件三文治屬易捷航空所擁有，故認定空姐供述較合理。

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  • 英國廉航易捷航空（EasyJet）。（取自《每日郵報》）

    英國廉航易捷航空（EasyJet）。（取自《每日郵報》）

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