與男性愛娃娃「趴趴趴」 性愛作家：畢生難忘的經驗

肖爾蒂諾與性愛娃娃「趴趴趴」，她稱過程與真人做愛不同，非常值得體驗。（圖擷取自推特）

2017-01-17 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕性愛娃娃雖然已經普遍，但對男性的性愛娃娃仍有一層神秘面紗。在《Vogue》和《VICE》撰寫性愛專欄肖爾蒂諾（Karley Sciortino），就親自測試，與性愛娃娃「趴趴趴」，她稱過程與真人做愛不同，非常值得體驗。

綜合媒體報導，肖爾蒂諾表示，許多人認為只有男性與性愛娃娃做愛才有快感，而女性需要情感的加持才能夠融入性愛中，很難與性愛娃娃做愛。

31歲的肖爾蒂諾親自上陣，與2015年推出的矽膠性愛娃娃加布里埃爾（Gabriel）「趴趴趴」20分鐘，測試是否與一般民眾所說的一樣。經肖爾蒂諾測試過後，她稱這是畢生難忘的經驗，而且性愛娃娃的陰莖擬真度極高，還有陰毛增加真實感，雖然和娃娃做愛有點奇怪，但這是另類的經驗，非常值得一試。