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捷克體育館比賽中垮掉 畫面全被監視器拍下

捷克東北部一座本月剛啟用的體育館，於當地時間14日舉辦曲棍球賽，但疑似因為屋頂積雪過重，天花板在比賽過程中整個崩塌。（圖截自YouTube）

2017-01-17  07:02

〔即時新聞／綜合報導〕近來北半球受強烈冷氣團影響，歐洲國家紛紛出現災情，有外媒報導指出，捷克東北部一座本月剛啟用的體育館，於當地時間14日舉辦曲棍球賽，但疑似因為屋頂積雪過重，天花板在比賽過程中整個崩塌，全程還被監視器拍了下來。

綜合外媒報導，捷克東北部城市帕爾杜比采（Pardubice）一座本月初才剛開幕的體育館，在14日舉行曲棍球比賽時，有選手發現體育館天花板嘎嘎作響且開始往下凹陷，裁判當機立斷下令全員疏散，館內80人全部順利逃出，最後屋頂也塌陷落地，所幸只有2名少年受到輕傷。

事件過後各界多半懷疑體育館的設計有缺陷，才會連25公分厚的積雪都撐不住。但體育館的建築設計師Thomas Frize則解釋，該建築設計符合當局的標準。

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裁判當機立斷下令全員疏散，館內80人全部順利逃出，最後屋頂也塌陷落地，所幸只有2名少年受到輕傷。（圖截自YouTube）

事件過後各界多半懷疑體育館的設計有缺陷，才會連25公分厚的積雪都撐不住。（圖截自YouTube）

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