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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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比被閃電打到機率更低 一家三口生日同一天

2017-01-17  06:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫婦去年12月18日產下1名男嬰，這個日子令喜獲麟兒的父母很難忘記，因為不僅這對夫妻同年同月同日生，且兒子是相隔27年的同一天生日，統計學家表示，被閃電擊中的機率是12萬分之1，但這一家三口同一天生日的機率更低，僅有13.3萬分之1。

《FOX 8》報導，美國密西西比州的賈德納夫婦是1989年12月18日出生，已屬難得，而他們用手機app算出預產期是12月15日，婦產科醫生推估是12月19日，但嬰兒卻是18日呱呱落地，嬰兒的父親透露，當發現一家人可以同日生時，17日夫妻倆還刻意多走路，讓寶可以快點在18日生產，最後果然如願。

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  • 賈德納夫婦和男嬰，一家三口同天生日。（美聯社）

    賈德納夫婦和男嬰，一家三口同天生日。（美聯社）

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