和談召開在即 敘反政府團體承諾出席
2017-01-17 04:52
〔中央社〕敘利亞反政府團體今天表示，他們將出席下週舉行的和平談判，這對土耳其和俄羅斯終止近6年來敘利亞衝突的努力，形成了激勵。
在這項承諾提出的同時，伊斯蘭國（IS）在油產豐富的代爾祖爾省（Deir Ezzor）已將攻勢向前推進。即將召開的和平談判以及去年12月30日達成的全敘停火協議，都將伊斯蘭國排除在外。
這項和談23日將在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行，目的是要在大致得以維持的停火基礎上，進一步推動和平。
安排和談的是支持反政府軍的土耳其以及敘利亞政府的盟友俄羅斯和伊朗，這是為敘國內戰劃下句點的最近1次努力。
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