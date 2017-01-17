土國庫德區爆炸 警察3死3傷

2017-01-17 01:28

〔中央社〕土耳其東南部以庫德族居民為主的迪亞巴克爾市今天路邊有1枚炸彈爆炸，造成3名警察喪生，另3人受傷。

安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，爆炸發生在迪亞巴克爾（Diyarbakir）蘇爾區（Sur）迪克大學（Dicle University）附近，並稱此案為非法組織「庫德工人黨」（PKK）的好戰分子所犯下。

民營多安通訊社（Dogan）播放的影片中出現了救護車、1輛消防車以及部署在爆炸現場的安全部隊。

土國東南部已再次爆發安全部隊與庫德族好戰分子間的衝突；過去1年來，這種衝突造成了數千人喪生。