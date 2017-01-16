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辣能養生！ 美研究：吃辣椒降低13％死亡率

2017-01-16  23:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕許多人都有吃辣的習慣，但也害怕辣味傷身。不過，根據美國的最新研究，喜歡吃辣的人可能比較長壽，定期吃辣椒可以降低13%的死亡率。

美國佛蒙特大學（Vermont University）針對16,000名美國人的飲食習慣進行研究，追蹤時間長達23年，期間共有4,946人死亡。

研究發現，受試者之中，吃辣者的死亡率是21.6%。對照之下，不吃辣者則是33.6%，兩者相差12%，之後再依人口學、生活習慣及臨床特點進行調整，兩者差距達13%。

另外，研究也發現，愛吃辣的人多半有下列共同點，包括年輕、男性、已婚、更愛喝酒、攝取更多的蔬菜和肉類、較低膽固醇、較低收入和較低教育。

研究指出，人體細胞表面有一種名為「瞬態電壓感受器」（TRPC）的通道，辣椒素是由這些受器接收，可能與降低死亡率有關。

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  • 根據美國的最新研究，喜歡吃辣的人可能比較長壽，定期吃辣椒可以降低13%的死亡率。（路透）

    根據美國的最新研究，喜歡吃辣的人可能比較長壽，定期吃辣椒可以降低13%的死亡率。（路透）

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