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重病見真情！美女子罹怪病 「對老公過敏」

2017-01-16  22:48

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據BBC報導，美國明尼蘇達州29歲女子沃特金斯（Johanna Watkins），因為罹患一種罕見疾病，非但無法與老公接吻，亦不能與他共處一室，甚至對他的味道都感到過敏。

沃特金斯罹患一種名為「肥大細胞活躍症」（Mast Cell Activation Syndrome）的罕病，由於免疫系統失調，幾乎對任何東西都感到過敏。

她表示，自己對老公過敏，兩人無法共處一室，他們必須待在樓上樓下不同的房間，透過筆電對話，兩人一同收看節目時，則是藉由簡訊交流。

由於體質特殊，沃特金斯只能獨自住在閣樓裡，門窗都需密封，並要打開空氣過濾器，否則可能會發生致命的過敏性休克。

另外，沃特金斯只能容忍15種食物，對於街上的菸味也有劇烈反應，甚至對一英哩外的披薩味都感到過敏。除了就醫以外，她已經超過1年未離開閣樓。

所幸，她的丈夫史考特（Scott）至今仍不離不棄。他是名全職教師，每天下午都會回家為老婆煮飯。他表示，兩人不時會生氣和沮喪，但他已接受這一切。

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  • 美國女子沃特金斯因為罹患一種罕見疾病，非但無法與老公接吻，亦不能與他共處一室，甚至對他的味道過敏。（圖截自SCOTT WATKINS）

    美國女子沃特金斯因為罹患一種罕見疾病，非但無法與老公接吻，亦不能與他共處一室，甚至對他的味道過敏。（圖截自SCOTT WATKINS）

  • 沃特金斯罹患一種名為「肥大細胞活躍症」的罕病，由於免疫系統失調，幾乎對任何東西都感到過敏。（圖截自JOHANNA AND SCOTT WATKINS）

    沃特金斯罹患一種名為「肥大細胞活躍症」的罕病，由於免疫系統失調，幾乎對任何東西都感到過敏。（圖截自JOHANNA AND SCOTT WATKINS）

  • 沃特金斯的丈夫史考特不離不棄。他是名全職教師，每天下午都會回家為老婆煮飯。（圖截自JOHANNA AND SCOTT WATKINS）

    沃特金斯的丈夫史考特不離不棄。他是名全職教師，每天下午都會回家為老婆煮飯。（圖截自JOHANNA AND SCOTT WATKINS）

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