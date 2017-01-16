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在猶太人包裹上寫這句話 亞馬遜員工遭開除

2017-01-16  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕雖然二次世界大戰已經過了很久，但納粹屠殺對很多人而言仍是禁忌。最近英國一位網購公司的員工就因為在猶太裔顧客的包裹上寫下一句和納粹有關的玩笑話，遭到開除。

綜合外媒報導，英國一位猶太裔媽媽之前打開亞馬遜訂購的包裹，卻發現其中有一張紙條，上面寫著「阿道夫（希特勒的名字）叔叔為你送上祝福（Greetings from Uncle Adolf.）。」這位媽媽看到後相當生氣，她的朋友於是協助她向亞馬遜反應，但亞馬遜卻沒有將此嚴重看待，他們於是將事件寫在臉書上。

英國警方在知道此事後便將包裹、紙條帶回去當證據、並對本案展開調查，他們認為這是一起仇恨犯罪。警方雖然沒有逮捕放入紙條的亞馬遜員工，不過報導指出，這位員工已經遭到開除了。

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  • 英國亞馬遜員工因為在猶太裔顧客的包裹上寫下和納粹有關的玩笑話，遭到開除。（圖擷自《每日郵報》）

    英國亞馬遜員工因為在猶太裔顧客的包裹上寫下和納粹有關的玩笑話，遭到開除。（圖擷自《每日郵報》）

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相關關鍵字： 希特勒 德國 猶太人 納粹
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