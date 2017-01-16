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墨西哥大型音樂節爆連環槍擊 至少8死15傷

墨西哥卡曼海灘今（16）日發生2起槍擊事件，共造成至少8死15傷；由於當地正在舉行大型的電音音樂節，槍擊事件立刻引發國際關注。（法新社）

2017-01-16  23:45

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥卡曼海灘（Playa del Carmen）當地時間16日凌晨2時起（台灣時間16日下午4時起），當地兩處俱樂部接連傳出槍響，2起槍擊事件共造成至少8死15傷；由於當地正在舉行大型的電音音樂節，槍擊事件立刻引發國際關注。

綜合媒體報導，墨西哥卡曼海灘的藍鸚鵡俱樂部（Blue Parrot）當地時間16日凌晨2時發生槍擊事件，槍手進入俱樂部後直接開槍，立即造成至少5人死亡，並有15人在逃跑推擠的過程當中受傷；另一間叢林俱樂部（The Jungle）不久後也發生槍擊事件，造成至少3人死亡。

當局已經證實至少有1名槍手在逃，目擊者則指出至少有5名槍手出現在事發現場；目擊者表示，「我們本來以為那些槍聲是音樂的一部分，直到有人倒在血泊當中，大家都嚇瘋了，拚命往出口逃竄」。警方尚未證實相關事件是恐怖攻擊。

墨西哥卡曼海灘正在舉行為期10天的第10屆BPM音樂節，共有375組表演者共襄盛舉，吸引數千觀光客到場狂歡；主辦單位已經緊急宣布中止所有活動，要求民眾留在飯店內或家中，不要外出活動。

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  • 目擊者表示，「我們本來以為那些槍聲是音樂的一部分，直到有人倒在血泊當中，大家都嚇瘋了，拚命往出口逃竄」。（法新社）

    目擊者表示，「我們本來以為那些槍聲是音樂的一部分，直到有人倒在血泊當中，大家都嚇瘋了，拚命往出口逃竄」。（法新社）

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標題：墨西哥大型音樂節爆連環槍擊 至少8死15傷


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