美國3腳連體女嬰分離手術成功 開心迎接新童年
2017-01-16 23:25
手術前她們胸骨至骨盆相連，並共用3隻腳、1個消化系統、1個子宮、1個肝臟、1個膀胱。（圖擷取自Arturo's Angels: Born as One Soon to Be Two臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州有一對2歲連體女嬰，在去年12月進行一項危險的分離手術，就是將她們的3隻腳、1個消化系統、1個子宮、1個肝臟、1個膀胱分開，醫生判定有30%的死亡風險。
據《fox25》報導，Eva和Erika這對連體嬰姐妹，她們共用器官與3隻腳，其中1隻更有7根腳指，且她們胸骨至骨盆相連，醫生判定這個分離手術有30%的死亡風險，所幸這項危險的手術在進行17個小時後順利落幕。
這對姐妹雖然長大要面臨更多健康問題，但目前身體較健康的Eva保留兩隻腳與膀胱；而Erika則掛上糞袋，及保留7隻腳趾的第三隻腳，她們的雙親也開心在臉書粉絲專頁上放上近照，展望2017年的快樂童年。
她們的媽媽表示，她在44歲時意外懷孕，由於當時家中已經有三名孩子，在發現肚子裡的寶寶是連體嬰時，有不少人都勸墮胎，但是遭到她拒絕，她認為不論怎樣，都是自己的孩子，也會繼續陪伴雙胞胎成長。
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