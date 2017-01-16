香港梁、游上訴再遭駁 學者：凸顯政治凌駕司法

香港青年新政梁頌恆和游蕙禎在議員資格案審判中再遇挫敗，香港法院今駁回兩人上訴至終審法院的申請。台師大政治所教授范世平今表示，這凸顯一國兩制中「政治凌駕司法」的問題。（法新社）

2017-01-16 21:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港青年新政梁頌恆和游蕙禎在議員資格案審判中再遇挫敗，香港法院今駁回兩人上訴至終審法院的申請。梁游二人發布聲明表示，遭駁回是預料中事，他們將會提出新的法律觀點和理據，正式向終審法院提出上訴申請。台師大政治所教授范世平今表示，這凸顯一國兩制中「政治凌駕司法」的問題，所謂50年不變已經破滅，只會讓港人對中國政權更灰心。

梁頌恆與游蕙禎因自行改變宣誓內容，遭香港高等法院原訟庭裁定喪失立法會議員資格，兩人不服裁定，上訴至高等法院上訴庭，但上訴庭維持原判。兩人再向上訴庭申請上訴至終審法院，惟香港高等法院今頒下判詞，駁回他們上訴至終院的申請。

梁游二人今發表聲明表示，這是預料之內的事，向上訴庭申請只是一個程序，之後才是真正的戰場。一般而言，司法覆核案當事人可直接提出申請許可。二人在聲明中指出，他們將正式向終審法院提出上訴申請，同時也會申請一名英國律師與資深律師李志喜加入團隊，未來會提出新的法律觀點和理據，繼續奮戰。

梁游二人陷司法戰，范世平直言，對中共來講，司法「本來就是為政治服務的工具」，正如所謂的「公檢法」，法院是排在公安局和檢察院之後的。范世平說，一國兩制標舉「港人治港」與「50年不變」，但還不到50年，司法就被利用作為政治迫害手段，這凸顯一國兩制中的「政治凌駕司法」的問題。

范世平表示，香港回歸前，雖然英國沒有給香港民主，但司法獨立，現在北京不僅介入司法，更用司法打壓政治，他認為「這是惡性循環」，會讓港人對一國兩制更不滿、更灰心。