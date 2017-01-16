土耳其失事班機奪37命 中國海航斥資69億持股
2017-01-16 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一架波音747貨機今日上午7點30分左右，不幸在吉爾吉斯（Kyrgyzstan）首都比斯凱克（Bishkek）附近墜毀，摧毀民房奪37命，經證實失事班機THY6491屬於ACT貨運航空公司（ACT Airlines），公司股權由中國海航集團（HNA）以49%及公司行政總裁的50.9%分別持有。
綜合媒體報導，今晨土耳其編號THY6491的的波音747貨機，於吉爾吉斯首都機場周邊墜毀，奪37命，事發後當地政府曾指該航班屬於土耳其航空公司（Turkish Airlines），後經查證，該班機屬於ACT貨運航空公司，總部位於土耳其伊斯坦堡，主要經營亞、歐、非三大洲國際航空貨運服務，而中國海航在2011年斥資2500萬美元（約新台幣79億）持有該公司49%的股權。
ACT在官網發布聲明，對於此次墜機事故「深感痛心」，雖事故原因仍尚未可知，但公司會盡快提供事故細節，土耳其航空也一併向罹難者家屬致哀。據悉ACT貨機也曾於2010年因左翼斷裂而墜毀在阿富汗空軍基地，所幸當時無人傷亡。
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