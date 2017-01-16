海底真有龍王？ 神秘「紅海龍」影片首度曝光
2017-01-16 21:54
紅海龍。（圖擷自《哈芬登郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕世界上有很多動物因為不容易觀察到，大家只能在博物館、百科全書看到標本與圖片。不過最近科學家卻在西澳的深海，首次觀察到過去從未有人見過的紅海龍（ruby sea dragon）。
綜合外媒報導，紅海龍是一種外表為亮紅色、生活在深海的神秘動物。科學家2015年在博物館發現紅海龍的標本，才確定這種生物的存在，然而科學家卻從未看過活生生的紅海龍。直到最近，科學家首次在西澳大利亞深海觀察到有生命的紅海龍，並用攝影機將牠在海中活動的畫面錄了下來。
紅海龍影片的首次曝光，引來許多人的討論，《哈利波特》作者J.K羅琳看到後直呼，「真不懂我為何要去發明一些幻想出來的動物呢...」現實生活中就無奇不有了。
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