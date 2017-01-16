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科學家預言北極海消失 地球將出現新大陸！

科學家預測地球在2億5千年後將形成一個超級新大陸。（圖擷自DailyMail）

2017-01-16  22:15

〔即時新聞／綜合報導〕據耶魯大學研究人員及日本海洋科學技術研究團隊指出，地球在2億5千年之後，因板塊運動，未來加勒比海及北極海可能消失，北美與南美洲陸地將有機會連接在一起，歐亞大陸與其相連之下，全新大陸阿瑪西亞（Amasia）將誕生。

綜合外媒報導，研究版塊構造的科學家們在《自然》期刊發表論文，根據正交變體理論（Orthoversion）及古地磁數據進行推論，現今的北冰洋和加勒比海將會因為南北美洲的合併、北上與亞歐大陸相撞而消失。這些水域消失之後就會形成一個新的超級大陸。

研究人員用模型進行地磁測試，發現地球目前的大陸板塊，將逐漸再次聚攏於環太平洋俯衝帶，科學家將此現象稱為真極漂移（True Polar Wander），未來當南、北美洲結合後，將會往北移與歐亞大陸合併成新大陸「阿馬西亞」。

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