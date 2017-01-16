脫歐談判在即 川普：將儘快簽訂美英貿易協定
2017-01-16 22:23
〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊明（17）日將就「英國脫歐」發表重要演說，「硬脫歐」的傳聞已使英鎊兌美元今（16）日一度跌破1.2，跌幅高達1.6%。相較於金融市場的擔憂，美國準總統川普倒是信心滿滿，還公開承諾將在上任後儘快簽訂美英貿易協定。
綜合媒體報導，川普日前受訪時不只大讚英國脫歐是「偉大的事情」，還表示本月20日上任後會與梅伊會面，儘快簽訂條件合適的美英貿易協定；英國外交大臣強森（Boris Johnson）今日對此已公開表示歡迎之意，並直指川普願意推動「快速且合適」的美英貿易協定是「非常好的消息」。
梅伊明日將在倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）發表「英國脫歐」的重要演說，說明脫歐談判的計劃。梅伊「硬脫歐」的立場已引發金融市場的高度緊張，英鎊兌美元今日一度跌至1.1986，是繼去年10月以來首次跌破1.2；去年10月英鎊兌美元曾來到1.1841，創下了自1985年以來，31年的低點。
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