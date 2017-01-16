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脫歐談判在即 川普：將儘快簽訂美英貿易協定

2017-01-16  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊明（17）日將就「英國脫歐」發表重要演說，「硬脫歐」的傳聞已使英鎊兌美元今（16）日一度跌破1.2，跌幅高達1.6%。相較於金融市場的擔憂，美國準總統川普倒是信心滿滿，還公開承諾將在上任後儘快簽訂美英貿易協定。

綜合媒體報導，川普日前受訪時不只大讚英國脫歐是「偉大的事情」，還表示本月20日上任後會與梅伊會面，儘快簽訂條件合適的美英貿易協定；英國外交大臣強森（Boris Johnson）今日對此已公開表示歡迎之意，並直指川普願意推動「快速且合適」的美英貿易協定是「非常好的消息」。

梅伊明日將在倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）發表「英國脫歐」的重要演說，說明脫歐談判的計劃。梅伊「硬脫歐」的立場已引發金融市場的高度緊張，英鎊兌美元今日一度跌至1.1986，是繼去年10月以來首次跌破1.2；去年10月英鎊兌美元曾來到1.1841，創下了自1985年以來，31年的低點。

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  • 川普對於英國脫歐顯得信心滿滿，日前受訪時還公開承諾本月20日上任後會與梅伊會面，儘快簽訂條件合適的美英貿易協定。（美聯社）

    川普對於英國脫歐顯得信心滿滿，日前受訪時還公開承諾本月20日上任後會與梅伊會面，儘快簽訂條件合適的美英貿易協定。（美聯社）

  • 英國外交大臣強森今（16）日表示，川普願意推動「快速且合適」的美英貿易協定是「非常好的消息」。（法新社）

    英國外交大臣強森今（16）日表示，川普願意推動「快速且合適」的美英貿易協定是「非常好的消息」。（法新社）

  • 梅伊明（17）日將在倫敦蘭開斯特府發表「英國脫歐」的重要演說，說明脫歐談判的計劃；而梅伊「硬脫歐」的立場已引發金融市場的高度緊張。（法新社）

    梅伊明（17）日將在倫敦蘭開斯特府發表「英國脫歐」的重要演說，說明脫歐談判的計劃；而梅伊「硬脫歐」的立場已引發金融市場的高度緊張。（法新社）

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