新聞室空間太小？ 川普想把記者趕出白宮

根據最新傳出的消息，川普打算把記者趕出白宮，在上任後，把可近距離觀察總統的新聞簡報室遷出白宮西翼，川普團隊聲稱這是因為新聞室空間太小。（美聯社）

2017-01-16 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）從競選以來，和美國主流媒體關係相當不融洽，根據最新消息，川普打算把記者趕出白宮，在上任後，把可近距離觀察總統的新聞簡報室遷出白宮西翼，川普團隊聲稱這是因為新聞室空間太小，但此舉遭到白宮記者協會強烈反對。

綜合外媒報導，川普團隊傳出正在認真考慮將新聞簡報室和記者工作空間遷出白宮西翼，移到拉法耶特廣場（Lafayette Square）附近的白宮會議中心，或是白宮隔壁的舊行政大樓。一名川普團隊的高級官員還說，新聞媒體是「反對黨」，想要其離開並收回新聞室。

川普的準發言人斯派塞（Sean Spicer）承認有對此進行討論，但尚未決定。準白宮幕僚長蒲博思（Reins Priebus）也說，這是為尋求更大的空間，他指出，上週川普的記者會有500至600人參與。白宮西翼的新聞室僅有49個座位。

白宮記者協會對此強烈反對，該會主席、路透社記者梅森（Jeff Mason）在一份聲明中表示，如果新政府企圖將記者趕出目前位於白宮內的工作空間，是不可接受的。

梅森表示，在白宮西翼與包括新聞秘書在內的白宮資深官員接觸，對記者能得以盡忠職責，並維持白宮的透明度至關重要。