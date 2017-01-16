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狠母開車進湖殺3子 辯稱遭邪咒控制

2017-01-16  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕一位移民到澳洲的蘇丹婦女古德（Akon Guode），在2015年駕駛自小客車開進墨爾本湖中，導致車內3名幼子溺斃慘死，6歲女兒遭搶救後倖存，遭控3起謀殺罪及1起殺人未遂，昔日辯稱遭邪惡咒語控制，否認罪行的古德，今終承認犯下謀殺罪。

據《每日郵報》報導，現年37歲的古德，在2015年4月8日開車載著4個孩子出門，不料卻被人在墨爾本湖中發現3位孩子的屍體，1歲的女兒及4歲大的雙胞胎慘遭溺斃，僅剩6歲大的女兒及古德活下來，維多利亞最高法院以謀殺罪及殺人未遂逮捕古德，但古德辯稱，她當時受到邪惡的咒語控制心靈，在頭暈恍忽下才會失控開進湖中，但調查結果顯示，該車輛是遭蓄意開進湖內的，不可能從路邊飄移滑落，駕駛至少必須轉動3次方向盤才有可能造成這個局面。

據悉，古德與前夫仍有往來，並且控訴是對方新任妻子對她下咒才導致此次慘劇，但今已於法庭承認想要連當時6歲大的女兒一併殺害。

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  • 現年37歲的古德（左）今在法庭承認2015年捏造的駕車意外，目的在於殺死4名幼子。（圖擷自DailyMail）

    現年37歲的古德（左）今在法庭承認2015年捏造的駕車意外，目的在於殺死4名幼子。（圖擷自DailyMail）

  • 當年古德1歲大的女兒及4歲大的雙胞胎稚子全數溺斃湖中。（圖擷自DailyMail）

    當年古德1歲大的女兒及4歲大的雙胞胎稚子全數溺斃湖中。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： 溺斃 澳洲 蘇丹 謀殺罪
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