日商推「抗霾中藥」 增產搶購新春商機

2017-01-16 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕不少人到日本遊玩，多會前往藥妝店採購，中國旅客也不例外。日本企業小林製藥就看準中國霧霾問題，計劃增產中藥「清肺湯」，甚至瞄準中國旅客作宣傳，搶購新春商機。

《日本經濟新聞》報導，這款中藥「清肺湯DUSMOCK」（日本稱為漢方藥），混合了黃芩和桔梗等16種中草藥，據稱能增加支氣管粘膜分泌的氣道黏液，方便痰液流出，因此主要用來治療支氣管哮喘和呼吸器官功能減弱的慢性阻塞性肺病（COPD）。

「清肺湯DUSMOCK」原本早在2014年9月就已上市，主要以40到50歲的吸菸者作為消費目標群，2016年4月到9月間，外國消費者約占20%，因中國近來遭遇霧霾空污問題，日本廠商開始將此中藥作為「PM2.5」的對策商品，成為不少中國遊客訪日大量採購商品。

報導指出，為了獲取中國遊客的需求，日本小林製藥還在中客常到訪景點的當地門市大力促銷，製作春節促銷海報，並用簡體中文寫：「適合空氣污染」、「PM2.5對策」，另還決定增產，今年計劃生產約110萬包，增加30%因應需求。