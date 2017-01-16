日商推「抗霾中藥」 增產搶購新春商機
2017-01-16 21:14
〔即時新聞／綜合報導〕不少人到日本遊玩，多會前往藥妝店採購，中國旅客也不例外。日本企業小林製藥就看準中國霧霾問題，計劃增產中藥「清肺湯」，甚至瞄準中國旅客作宣傳，搶購新春商機。
《日本經濟新聞》報導，這款中藥「清肺湯DUSMOCK」（日本稱為漢方藥），混合了黃芩和桔梗等16種中草藥，據稱能增加支氣管粘膜分泌的氣道黏液，方便痰液流出，因此主要用來治療支氣管哮喘和呼吸器官功能減弱的慢性阻塞性肺病（COPD）。
「清肺湯DUSMOCK」原本早在2014年9月就已上市，主要以40到50歲的吸菸者作為消費目標群，2016年4月到9月間，外國消費者約占20%，因中國近來遭遇霧霾空污問題，日本廠商開始將此中藥作為「PM2.5」的對策商品，成為不少中國遊客訪日大量採購商品。
報導指出，為了獲取中國遊客的需求，日本小林製藥還在中客常到訪景點的當地門市大力促銷，製作春節促銷海報，並用簡體中文寫：「適合空氣污染」、「PM2.5對策」，另還決定增產，今年計劃生產約110萬包，增加30%因應需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 強國怕狂人？ 中國下令媒體「不准批評川普」
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 本月第4起 巴西監獄暴動至少30死
- 梁頌恆、游蕙禎上訴被駁回 不服判決再戰終審！
- 狠母開車進湖殺3子 辯稱遭邪咒控制
網友回應
熱門新聞
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- MLB》曾4度拿下盜壘王 道奇克勞佛想退休？
- 沒錢過年又車禍撞人 通緝犯良心受譴責不逃了
- 法鼓山佛化婚禮 見證49對新人
- 助慢飛天使 十方啟能二手商店歡迎捐物資及尋寶
- 自由共和國》2016年回顧 ／台積電是台灣最好的國防屏障
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 退休教師：我領18趴 我支持年金改革
- （影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回…
- 人渣文本酸通告藝人 網友：保羅是誰？
- 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
- 超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過
- 黃之鋒返抵香港報平安 特別感謝台灣警察！
- 台南傳統市場拚買氣 年貨應有盡有
- 取經羅德 推廢輪胎跑 投手唉唉叫
- 「世暉31號」船長遭撞落海亡 遺孤討撫卹金判准
- 聽郡守說南郭 童言童語老彰化
- 國泰醫院 春節期間門診看這裡！
- 桃園賞插畫 跟貓靈、魏德聖對談 明起索票
- 劉雨柔「老公視角」辣照 醫師吐槽：插管視角
- NBA》柯瑞厭倦「畏懼騎士」說 改變打法只為...
- 來台觀光客 逾7成自由行
- NBA》有其父必有其子 「蹲馬桶罰球」後繼有人了（影音）
- 中小學生化身「磚」家 窺見台南老街風華與學問
- 初鹿牧場展新貌 櫻花綻放迎賓
- 自由談》黑道竟公然在台灣劃紅區！
- 喝一杯半高粱開車 代價高達10萬元
- 中職》期許自己無限可能 增菘瑋新背號選「8」
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 「大溪-永寧捷運站」快捷公車 最快元宵節通車
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 統計資料查詢利器 南投社會經濟資料管理平台啟用
- 中職》富邦悍將今開訓 3大咖球星合約還在談
- 遲未收到財報 內政部週三到婦聯會查帳
- 耕莘醫院公布住院患者死因 肺炎佔首位
- NBA》籃網主場慘敗 丹東尼認為沒豪很傷
- 跨界跨好大！櫃姐轉行變女警
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日商推「抗霾中藥」 增產搶購新春商機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分