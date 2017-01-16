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上海迪士尼迎春節 假的糖果也被拔得一顆不剩

13日照片顯示只剩下3、4顆「糖果」，盒面上還留有工作人員為固定裝飾物的黏膠。（圖擷取自微博）

2017-01-16  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕上海迪士尼為迎接農曆春節，日前擺出一個穿得喜慶的唐老鴨，右手抱著一盒「糖果」，不料這些「糖果」卻在幾天內被一顆顆的拔走，中國遊客素質再次引發關注，讓網友直言「真是為中國感到悲哀」。值得注意的是，這些「糖果」都是假的，根本不能吃。

綜合媒體報導，上海迪士尼為迎接農曆春節，在園區內設置「金雞鬧春」裝置，供遊客拍照，其中被擺放在柵欄裡的唐老鴨相當應景地拿著一盒「糖果」，但從「春節季」第一天開始，這些「糖果」就慘遭遊客「毒手」。

中國微博網友「孫豆爾」貼出本月7日、10日和13日的「糖果」盒照片，只見盒子上原本擺滿裝飾糖果，之後就大量減少，只剩下3、4顆，盒面上只剩工作人員為固定裝飾物的黏膠。

「孫豆爾」說，遊客越來越多，依然有帶孩子在樂園隨地便溺，工作人員無奈打掃的情況。他甚至認為「這已經不是素質，而是精神問題。」指責樂園裡邊走邊抽菸的男士難道看不見「吸菸區」的牌子嗎？

中國網友也紛紛直說好丟人，感嘆中國人的素質太差了，直言「在中國，不奇怪」、「所以扣下來的糖果有啥用，你要吃還是要做紀念，真是傷心」。另外有網友貼出15日的「糖果」盒照片，上面已一顆不剩。

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  • 上海迪士尼為迎接農曆春節，日前擺出一個穿得喜慶的唐老鴨，右手抱著一盒「糖果」。（圖擷取自微博）

    上海迪士尼為迎接農曆春節，日前擺出一個穿得喜慶的唐老鴨，右手抱著一盒「糖果」。（圖擷取自微博）

  • 唐老鴨抱著的「糖果」盒，在幾天內被一顆顆的拔走。（圖擷取自微博）

    唐老鴨抱著的「糖果」盒，在幾天內被一顆顆的拔走。（圖擷取自微博）

  • 有網友貼出15日的「糖果」盒照片，上面已一顆不剩。（圖擷取自微博）

    有網友貼出15日的「糖果」盒照片，上面已一顆不剩。（圖擷取自微博）

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