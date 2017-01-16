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老鼠收藏花生慘遭車主沒收 網友神回覆挺鼠

山東一名網友車內被老鼠塞進大批花生，進到車行檢查。（圖擷自微博）

2017-01-16  20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東日照市東港區，一名叫做筱東嘚的網友，在《微博》發文並附上讓人瞠目結舌的照片，照片中他的愛車因為引擎裡疑似被塞進不明物，因此進到車行檢查，沒想到打開一看，居然是老鼠為了過冬所儲備的「花生」，數量多到都能堆成一座小山丘，引起網友熱烈討論，眼看辛苦存的糧食全被挖出來，紛紛替這隻老鼠喊慘。

中國一名叫做筱東嘚的網友，在《微博》發文並附上引擎蓋內滿滿的「花生」照，原來這些花生是老鼠辛苦一點一滴收集藏著過冬用的，不料被車行人員全數挖了出來，放置在一旁，數量多到都能堆成一座小山丘，眼看小老鼠辛苦存的糧食沒了，不少網友留言替老鼠抱不平。

網友們紛紛替老鼠抱屈留言：「辛辛苦苦幹了大半年，王八蛋你不是人不是人」、「是個會過日子的老鼠，這樣的老鼠很難找了，單身女青年抓緊機會」、「這隻老鼠可能要自殺了」、「老鼠：麻批的投資失敗，破產了，融資平台都不對」、「老鼠回來一臉懵逼，哇的一聲哭了出來」。

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  • 老鼠為過冬辛苦存的糧食慘遭車行全數取出，引爆網友激烈討論替老鼠喊慘。（圖擷自微博）

    老鼠為過冬辛苦存的糧食慘遭車行全數取出，引爆網友激烈討論替老鼠喊慘。（圖擷自微博）

  • 網友留言幾乎一面倒，全都在替老鼠抱不平。（圖擷自微博）

    網友留言幾乎一面倒，全都在替老鼠抱不平。（圖擷自微博）

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