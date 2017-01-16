請辭政務司長獲准 林鄭月娥宣布參選香港特首
2017-01-16 18:32
〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今（16）日批准香港政務司司長林鄭月娥、財政司司長曾俊華的辭職申請；林鄭月娥隨即於下午5時召開記者會，搶先曾俊華，正式宣布參選香港特首。曾俊華則已發出聲明表示，將儘快召開記者會公布是否參選香港特首。
綜合外媒報導，中國國務院今日批准林鄭月娥、曾俊華的辭職申請，並任命原任勞工及福利局局長張建宗接任政務司司長，原任發展局局長陳茂波接任財政司司長。曾俊華是在去年12月12日提出辭職申請，林鄭月娥則是於本月12日提出辭職申請。
林鄭月娥在辭職獲准後，隨即於今日下午5時召開記者會，正式宣布參選下任香港特首；林鄭月娥表示，決定參選是因為熱愛香港，關心700多萬人的福祉。曾俊華在辭職獲准後，則發出聲明表示，會再就是否參加香港特首選舉進行認真及詳細的考慮，並會儘快召開記者會公布決定。
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