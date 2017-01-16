| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
彰銀案》台新金撤回兩項訴訟 盼加快二審宣判 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

加強打擊中國非法捕撈 韓國代理總統親自登船

面對中國漁船非法越界捕撈，南韓代理總統黃教安今登上海警執法船艦，宣示未來加強執法的決心。（圖擷取自韓聯社）

2017-01-16  19:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓漁民面對中國漁船非法越界捕撈，可說是不堪其擾，南韓代理總統黃教安因此在今（16）日下午登上海警執法船艦，宣示未來加強執法的決心。

《韓聯社》報導，黃教安今天下午登上的仁川海警3005號漁業執法艦，曾在去年10月執法時，遭到中國漁船撞沉。黃教安在船上與正在北方界線海域執法的1002號艦長影像連線對話，也慰問了模範警員。

黃教安表示，未來會繼續擴充執法前線所需的人力、物力，還會建造艦船，並引進直升機，增強海洋警備防衛力量。他也說，今年初將成立西北5島特別警備團，保護漁民作業安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國漁船 中國越界捕魚 南韓 越界 非法捕撈 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：加強打擊中國非法捕撈 韓國代理總統親自登船


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.