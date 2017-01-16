加強打擊中國非法捕撈 韓國代理總統親自登船

面對中國漁船非法越界捕撈，南韓代理總統黃教安今登上海警執法船艦，宣示未來加強執法的決心。（圖擷取自韓聯社）

2017-01-16 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓漁民面對中國漁船非法越界捕撈，可說是不堪其擾，南韓代理總統黃教安因此在今（16）日下午登上海警執法船艦，宣示未來加強執法的決心。

《韓聯社》報導，黃教安今天下午登上的仁川海警3005號漁業執法艦，曾在去年10月執法時，遭到中國漁船撞沉。黃教安在船上與正在北方界線海域執法的1002號艦長影像連線對話，也慰問了模範警員。

黃教安表示，未來會繼續擴充執法前線所需的人力、物力，還會建造艦船，並引進直升機，增強海洋警備防衛力量。他也說，今年初將成立西北5島特別警備團，保護漁民作業安全。