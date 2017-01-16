朴槿惠彈劾案另類效果 南韓犯罪案件減少了

根據南韓警察廳統計，在總統朴槿惠彈劾案通過後，南韓犯罪數量明顯減少，有分析認為，國內政治混亂讓人感到緊張，克制了不當行為。（法新社）

2017-01-16 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕根據南韓警察廳統計，在總統朴槿惠彈劾案通過後，南韓犯罪案件減少，偷竊、殺人、搶劫及強姦「四大犯罪」，比去年同期減少7.7%，有分析認為，國內政治混亂讓人感到緊張，克制了不當行為。

南韓《中央日報》報導，警察廳統計顯示，去年12月12日至今年1月8日，「四大犯罪」數量從1萬9559件減少至1萬8045件，降低7.7%，其中偷竊從1萬8051件減至1萬6393件；酒駕事故也從1747件減至1439件，酒駕事故死亡人數也漸少48%。

警察廳相關人士指出，由於經濟發展停滯，社會氛圍萎靡不振，所以整體犯罪頻率降低。東國大學警察行政系教授林俊泰說，這和北韓說發射導彈促進內部團結是同樣的道理。「若出現危機感，市民的行動模式將會發生變化。」

有學者認為這和彈劾案、連續數週的燭光示威兩者有關，首爾大學政治學系教授金義英指出，若民眾有想要共同參與變革，會克制個人表達不滿和矛盾。

西江大學社會系教授陳尙鎮表示，當社會團結舉辦大事之後，市民意識會在一定期間高漲，這也是導致犯罪率下降的原因之一。例如2002年舉行世界杯期間，「四大犯罪」數量也比2001年同期減少11.6%。