| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
游錫堃率台灣祝賀團赴美 參加川普就職典禮 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

朴槿惠彈劾案另類效果 南韓犯罪案件減少了

根據南韓警察廳統計，在總統朴槿惠彈劾案通過後，南韓犯罪數量明顯減少，有分析認為，國內政治混亂讓人感到緊張，克制了不當行為。（法新社）

2017-01-16  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕根據南韓警察廳統計，在總統朴槿惠彈劾案通過後，南韓犯罪案件減少，偷竊、殺人、搶劫及強姦「四大犯罪」，比去年同期減少7.7%，有分析認為，國內政治混亂讓人感到緊張，克制了不當行為。

南韓《中央日報》報導，警察廳統計顯示，去年12月12日至今年1月8日，「四大犯罪」數量從1萬9559件減少至1萬8045件，降低7.7%，其中偷竊從1萬8051件減至1萬6393件；酒駕事故也從1747件減至1439件，酒駕事故死亡人數也漸少48%。

警察廳相關人士指出，由於經濟發展停滯，社會氛圍萎靡不振，所以整體犯罪頻率降低。東國大學警察行政系教授林俊泰說，這和北韓說發射導彈促進內部團結是同樣的道理。「若出現危機感，市民的行動模式將會發生變化。」

有學者認為這和彈劾案、連續數週的燭光示威兩者有關，首爾大學政治學系教授金義英指出，若民眾有想要共同參與變革，會克制個人表達不滿和矛盾。

西江大學社會系教授陳尙鎮表示，當社會團結舉辦大事之後，市民意識會在一定期間高漲，這也是導致犯罪率下降的原因之一。例如2002年舉行世界杯期間，「四大犯罪」數量也比2001年同期減少11.6%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 彈劾 彈劾案 朴槿惠 犯罪 犯罪率
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：朴槿惠彈劾案另類效果 南韓犯罪案件減少了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.