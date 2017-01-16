朴槿惠彈劾案另類效果 南韓犯罪案件減少了
2017-01-16 17:26
根據南韓警察廳統計，在總統朴槿惠彈劾案通過後，南韓犯罪數量明顯減少，有分析認為，國內政治混亂讓人感到緊張，克制了不當行為。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕根據南韓警察廳統計，在總統朴槿惠彈劾案通過後，南韓犯罪案件減少，偷竊、殺人、搶劫及強姦「四大犯罪」，比去年同期減少7.7%，有分析認為，國內政治混亂讓人感到緊張，克制了不當行為。
南韓《中央日報》報導，警察廳統計顯示，去年12月12日至今年1月8日，「四大犯罪」數量從1萬9559件減少至1萬8045件，降低7.7%，其中偷竊從1萬8051件減至1萬6393件；酒駕事故也從1747件減至1439件，酒駕事故死亡人數也漸少48%。
警察廳相關人士指出，由於經濟發展停滯，社會氛圍萎靡不振，所以整體犯罪頻率降低。東國大學警察行政系教授林俊泰說，這和北韓說發射導彈促進內部團結是同樣的道理。「若出現危機感，市民的行動模式將會發生變化。」
有學者認為這和彈劾案、連續數週的燭光示威兩者有關，首爾大學政治學系教授金義英指出，若民眾有想要共同參與變革，會克制個人表達不滿和矛盾。
西江大學社會系教授陳尙鎮表示，當社會團結舉辦大事之後，市民意識會在一定期間高漲，這也是導致犯罪率下降的原因之一。例如2002年舉行世界杯期間，「四大犯罪」數量也比2001年同期減少11.6%。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 強國怕狂人？ 中國下令媒體「不准批評川普」
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 中國若不上談判桌 白宮準幕僚長：一中政策會有所考慮
- 川普就職音樂會 夢幻女郎辭演
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 金甘蔗影展開鏡 12隊前進小琉球
- 史上最貴！香蕉批發價飆破百元 5根就要108元
- 82歲林沖凍齡有成 獻唱鑽石亮晶晶
- 墾丁24度暖呼呼 藍天白雲衝浪趣
- 這到底是什麼？Jolin收強國粉絲超狂禮物
- （影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表
- NBA》柯瑞厭倦「畏懼騎士」說 改變打法只為...
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- 農曆年封關倒數7個交易日 台股失守9300點
- 農田變彩色花田 和美彰市競豔
- 〈活動看板〉週休二日之家庭生活
- 傷兵回歸空前競爭 桃猿外野 先發5搶2
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
- （影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK lawmakers’ assault suspect back in Taiwan
- 為一顆鹹蛋打一架 女受刑人判拘役35天
- 台中明天發票換菜！立委江啟臣助農
- 砂石車違規左轉機車卡車底 騎士送醫無礙
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- 〈熱門族群〉董監改選提前開打 大同不畏寒冬
- 過年要精彩 Apple新推APP玩味十足
- 飛機上聽手機音樂 「霸王哥」被起訴
- 法時社長控廢血圖利 血基會駁斥
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- 玉山飄初雪 排雲山莊也白了頭！
- 金陽呼麻擋撈強國財 轉演黑道求生
- 省下一半人力 農改場研發「豆類振動篩選分級機」
- 清水岩寺茶花展 「天龍八部」再現
- 跨界跨好大！櫃姐轉行變女警
- MLB》去年世界最狂火球 大谷翔平可排第三
- 南山2億元娶朝陽人壽 創歷史新低價
- 網路交損友 單親媽上當失財驚魂
- 辭台南副市長 顏純左：我終將回來
- 高雄燈會人氣小提燈 「旺來雞」亮相
- 蜜拉瘦身靠這招 導演尪和李安竟有這層關係
- 不租了！台中國家歌劇院暫緩外租非表演藝術類
- 「頌新都」春聯表態選市長？ 王定宇這樣說…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：朴槿惠彈劾案另類效果 南韓犯罪案件減少了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分