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噁爛「童子尿燜豬腳」熱賣 強國人：好吃、唇齒留香！

「童子尿燜豬腳」吸引不少中國人品嚐。（圖擷取自騰訊視頻）

2017-01-16  16:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州日前舉辦「美食節」，吸引不少饕客參與，不過有個賣豬腳的，鍋蓋一掀，瞬間飄出一股濃濃的尿騷味，原來這個攤位販售的竟是「童子尿燜豬腳」！敢吃的幾乎是中國人，有人說這樣做出來的豬腳好吃，連湯底也「唇齒留香」。

綜合媒體報導，據悉，美食節現場聚集來自世界各地的美食家朝聖，但其中有個攤位，讓人卻步。因為大大的招牌寫著「豬腳好好吃」，但卻是用傳說能治百病的「童子尿」燜煮而成，令人作噁、不禁大喊「也太腥臭了吧！」

不國仍有「勇者」敢於挑戰，這些敢吃的饕客，據傳都是中國人，還說難得見到這道料理，「那的確非常值得試試」，嚐過的人也說，「站在鍋子前就能聞道童子尿味，做出來的豬腳也特別好吃，而且就連湯底都非常唇齒留香」，還稱「一定會想要再喝」。

但有網友看了表示，「這真的太重口味了吧！」、「光是用看的就覺得臭到爆炸，以及「完全無法說服我這是一道好料理」。

嚐過的中國人說「童子尿燜豬腳」很好吃。（圖擷取自騰訊視頻）

中國福建泉州日前舉辦「美食節」，吸引不少饕客參與，不過有個賣豬腳的，鍋蓋一掀，瞬間飄出一股濃濃的尿騷味。（圖擷取自騰訊視頻）

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