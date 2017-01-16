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人間虐待！ 日本暴風雪中女子接力賽 讓大家傻眼了

日本全國都道府縣女子道路接力賽昨天不畏京都暴風雪照常舉行。（圖擷取自《2ch》）

2017-01-16  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本這幾天迎來入冬最強寒流，京都「全國都道府縣女子道路接力賽」昨天仍不畏風雪舉行，但這畫面任誰看了都有點於心不忍...

日本媒體報導，京都從14日晚間開始降雪，到15日中午比賽進行時，積雪已逾10公分，風雪還未有停歇之勢，加上逼近0度的氣溫，「第1回京都競馬」的第五天賽程因而中止，但「全國都道府縣女子道路接力賽」仍照常舉行，並透過電視直播。

但據說轉播單位在過程中也看不清楚選手的號碼衣，只能不停重複「風雪真的太大了...」，無法準確播報。在跑完全程共42.195公里的路程後，最後由京都女子代表勝出。

看見女選手們為勝利不顧一切的賣力身影（連身影都快看不見了），日本《2ch》的網友除了截圖外，紛紛表示：

「這是懲罰大會嗎？」

「不，是忍耐大賽」

「人間虐待」

「反觀京都競馬賽程中止，馬都比人有人權」

「這對沖繩隊伍真是太不公平了」

只能說...你是否也開始佩服起耐冷功力一流的日本人了？！

網友們紛紛納悶，到底是道路接力賽還是懲罰大賽啊？！（圖擷取自《2ch》）

逼近0度氣溫、逾15公分的積雪，女選手們穿著短袖短褲在接力。（圖擷取自《2ch》）

畫面讓人看了有點不忍心...。（圖擷取自《2ch》）

暫居第一的神奈川選手，但看不太清楚臉龐。（圖擷取自《2ch》）

接力的瞬間。（圖擷取自《2ch》）

還是看不太清楚誰是誰。（圖擷取自《2ch》）

女選手們賣力奔跑的身影越來越朦朧...。（圖擷取自《2ch》）

最後真的什麼都看不見了。（圖擷取自《2ch》）

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