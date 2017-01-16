小麻雀遭冰凍黏欄杆 大叔佛心令網友「超暖心」

小麻雀雙腳被凍在鐵欄杆上，動彈不得。（擷取自YouTube）

2017-01-16 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年台灣冷的很晚，最近才開始有冬天的感覺，尤其是這兩天晚上冷風颼颼加上陰雨綿綿，更讓人冷到骨頭裡去了...

美國愛達荷州近日下起漫天大雪，許多地方儼然成了一片銀白大地。冰天雪地中，有隻小麻雀不小心停在鐵製欄杆上，腳爪當場結凍，將牠牢牢黏住、動彈不得，只能在原地無助地撲翅哀鳴，讓人看得好揪心。

幸好，國外網友「Nelson Wilson」即時發現，他先用手掌輕輕裹住驚恐的小鳥，一面安撫牠一面以掌心散發的熱氣融掉麻雀腳爪上結起的冰霜。他接著用嘴輕吹熱風，果真讓小麻雀成功脫困，終於離開這根差點奪走牠生命的鐵欄杆。

Nelson Wilson說，小麻雀受困的地方是他的馬廄，冬天時，為了使馬兒順利喝水，他在飲水槽裝設了加熱裝置，讓水不致結冰。不過，也因為這樣，冬天常有鳥兒到那邊喝水，Nelson Wilson推測，這隻小麻雀應該是喝水時不慎讓雙爪沾到水，接著又立刻停在水槽旁的鐵製欄杆上，腳爪才會瞬間結冰並把牠「黏」在杆上。

影片尾聲，Nelson Wilson輕輕把包住小麻雀的雙手張開，只見鳥兒立即開心的拍翅向上，伴隨著一聲聲開心且清脆的鳥囀，飛回屬於牠的森林。

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