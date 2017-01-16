南韓閨蜜案新進展 檢方對三星少東申請逮捕令

有外媒報導指出，南韓獨立檢察組已針對三星集團少東李在鎔（中）申請逮捕令。（美聯社）

2017-01-16 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團少東李在鎔日前以「閨密干政門」案的嫌犯身分，接受長達22小時偵訊，有外媒報導指出，負責偵辦該案的南韓獨立檢察組，今天已針對李在鎔向法院申請逮捕令。

綜合外媒報導，檢方指控李在鎔涉嫌向總統朴槿惠的閨密崔順實提供資金援助，以及去年12月在國會舉行的聽證會上作偽證，聲稱三星從來沒有以捐贈或資助為代價，讓三星集團享受優惠和獲取經營權。

但這項逮捕令仍須經過韓國法院批准，預計週三進行審理。三星發言人則沒有針對該項消息做出回應。