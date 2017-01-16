梁頌恆、游蕙禎上訴被駁回 不服判決再戰終審！
2017-01-16 13:29
梁頌恆、游蕙禎於宣誓風波發生後，兩人力爭保留議席，申請上訴至終審法院，今遭高等法院上訴庭駁回。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派政黨「青年新政」前議員梁頌恆、游蕙禎，宣誓風波發生後，兩人力爭保留議席，申請上訴至終審法院，今遭高等法院上訴庭駁回，梁、游本人不服判決，計畫直接向終審法院提出上訴。
綜合媒體報導，主張香港獨立的梁頌恆、游蕙禎，去年9月當選議員，隔月宣誓就職時，因宣讀內容提到「致力保衛香港民族的利益」、「People’s refxxing of China」，議員資格遭拔。
兩人先前因不服被高等法院原訟庭裁定喪失立法議員資格，上訴至高等法院上訴庭，不過上訴庭維持原判，隨後又申請上訴至終審法院，今日上午再度遭到駁回。梁、游皆表示，將直接向終審法院提出上訴許可。據悉，司法覆核案的當事人，有權提出這種申請許可。
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