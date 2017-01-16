荷蘭慶祝100％風力火車 執行長綁在風車上轉

荷蘭國家鐵路公司的執行長波克斯特爾（Roger van Boxtel）將自己綁在風車上來慶祝。（圖取自臉書）

2017-01-16 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭國家鐵路公司（NS, Nederlandse Spoorwegen）表示，今年1月1日起，所有荷蘭的電動火車，全由風力供電。

《衛報》報導，荷蘭電力公司「Eneco」兩年前獲得荷蘭國家鐵路公司的標案，兩間公司簽署一份為期10年的合約，預計2018年達到100%風力供電，結果早1年達標。荷蘭國家鐵路公司和「Eneco」希望2020年時，每位乘客能夠較2005年節能達35%。

有趣的是，荷蘭國家鐵路公司的執行長波克斯特爾（Roger van Boxtel）將自己綁在風車上來慶祝。