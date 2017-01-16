台灣難波萬？他用超溜中文「玩弄」強國玩家

賓哥在擊敗該名中國玩家後以流利的中文大喊「我是台灣人，台灣是獨立國家」。（擷取自YouTube）

2017-01-16 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕一向以熱愛台灣著稱的知名美籍實況主兼雙語電競主播「Breaker（賓哥）」，日前在遊戲裡與中國玩家相遇，他在擊敗對方後撂話「我是台灣人」，引發網友熱論。

影片顯示，Breaker一開始自稱美國華僑，要求與該中國玩家組隊進行遊戲，結果雙方一組隊他便立即開槍將該玩家射殺，同時大聲說道「我是台灣人，台灣是獨立國家」，導致對方當場暴怒，咒罵連連。

對此，不少網友大呼過癮，認為他大聲說出「台灣是獨立國家」，實在大快人心；不過也有人覺得他此舉不甚厚道，「畢竟是利用他人的信任，坦白講（這行為）不太好」。

Breaker（賓哥）一向以熱愛台灣，支持台灣電競運動著稱，他現為雙語外籍電競主播，過去非常用心在幫助台灣推廣電競，國內有不少賽事都是因為他而增加國際能見度。曾在有著「電競王國」的南韓住過半年的賓哥，坦言自己比較喜歡台灣，「因為在台灣心情較能放鬆，人們（跟南韓比）也熱情得多」。

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