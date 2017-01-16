| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

台灣難波萬？他用超溜中文「玩弄」強國玩家

賓哥在擊敗該名中國玩家後以流利的中文大喊「我是台灣人，台灣是獨立國家」。（擷取自YouTube）

2017-01-16  14:22

〔即時新聞／綜合報導〕一向以熱愛台灣著稱的知名美籍實況主兼雙語電競主播「Breaker（賓哥）」，日前在遊戲裡與中國玩家相遇，他在擊敗對方後撂話「我是台灣人」，引發網友熱論。

影片顯示，Breaker一開始自稱美國華僑，要求與該中國玩家組隊進行遊戲，結果雙方一組隊他便立即開槍將該玩家射殺，同時大聲說道「我是台灣人，台灣是獨立國家」，導致對方當場暴怒，咒罵連連。

對此，不少網友大呼過癮，認為他大聲說出「台灣是獨立國家」，實在大快人心；不過也有人覺得他此舉不甚厚道，「畢竟是利用他人的信任，坦白講（這行為）不太好」。

Breaker（賓哥）一向以熱愛台灣，支持台灣電競運動著稱，他現為雙語外籍電競主播，過去非常用心在幫助台灣推廣電競，國內有不少賽事都是因為他而增加國際能見度。曾在有著「電競王國」的南韓住過半年的賓哥，坦言自己比較喜歡台灣，「因為在台灣心情較能放鬆，人們（跟南韓比）也熱情得多」。

相關影音

廣告
  • 雙語言外籍電子競技主播賓哥。（擷取自賓哥臉書）

    雙語言外籍電子競技主播賓哥。（擷取自賓哥臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣NO.1 實況主 獨立國家 遊戲 難波萬 電競
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：台灣難波萬？他用超溜中文「玩弄」強國玩家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.