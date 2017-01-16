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殘忍！疑為施魔法 非洲獅子遭斬首斷腳

獅子慘遭斬斷頭斷腳。（美聯社）

2017-01-16  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕南非傳出疑似是為了「黑魔法」所需，獅子慘遭毒死、支解事件。獅子主人公布獅子遭虐殺照片，將暴行公諸於世。

《每日郵報》報導，南非獅子公園老闆蘭格（Andre de Lange）表示，兇手對獅子公園內的獅子下毒，斬斷其頭部和爪掌。蘭格難過地說，過往就曾發生獅子和老虎遭殺害的事件。牠們被切下來的屍體可能運往莫三比克或是其他國家，這些盜獵者為了某些有特殊需求的客戶工作，這一切被懷疑與巫術有關，因為非洲大陸對巫術的需求非常大。

報導指出，除了巫術因素，也有可能是賣給東方的收藏家。蘭格懷疑是內神通外鬼，因為盜獵獅子背後隱含了巨大的利益。

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