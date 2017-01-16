強國怕狂人？ 中國下令媒體「不准批評川普」

2017-01-16 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕即將上任的美國總統川普，因獨特的行事風格及鮮明的個性，在國際之間話題性十足。近期，川普的發言為中國與美國之間的關係增添了許多未知數，據傳，中國政府對媒體下「封口令」，禁止中國媒體任意批評川普，與川普有關的報導須與「官方口徑」一致。

香港《明報》指出，中國政府的文宣部門已嚴格下令中國媒體「加強審查及自律，避免出現不必要的中美輿論大戰」，並且要求「近期涉及美國的新聞報道，務必以『官方口徑』為準、涉及中美關係的新聞則須嚴格採用新華社通稿」。中國政府要求媒體在處理涉及川普的新聞報導時，必須謹慎處理、不得任意批評。