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大讚英國脫歐 川普：其他國家將效仿

美國準總統川普讚美英國脫歐是「偉大的事情」。（路透資料照）

2017-01-16  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕去年英國公投決定退出歐盟，最近也傳聞將首度發表脫歐方案的具體細節。美國準總統川普（Donald Trump）接受媒體訪問表示，讚美英國脫歐是「偉大的事情」，也預測其他國家會跟隨英國，表決脫離歐盟。

川普15日接受英國《泰晤士報》訪問表示，美國與英國達成貿易協議，對雙方都有好處。他說，「我是英國的大粉絲，我們將會努力達成這件事，絕對非常快」，他稱在1月20日上任後，會盡快與英國首相梅伊（Theresa May）見面。

川普認為，英國脫歐是件好事，英鎊貶值將有利英國產品出口。他說，英國脫歐是「偉大的事情」，其他國家將步入英國後塵，也會脫離歐盟，「回到自己的身份」。

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