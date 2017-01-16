日本大雪造奇景 路邊驚見「急凍人」！
2017-01-16 09:53
日本有位網友，在推特上分享一組有人倒臥路邊的照片，仔細一看才發現是雪人，逼真度嚇人。（圖翻攝自「ekayokekay_U」推特）
〔即時新聞／綜合報導〕日本各地近來遭逢急凍、大雪，網路上也流傳各種「雪中奇景」照。就有網友在推特分享一組照片，只見一位民眾，全身被白雪覆蓋，側躺在路邊，嚇到路過民眾，但還好只是雪人。照片PO上網，網友大驚「也太逼真了吧！」
綜合媒體報導，日本近來許多地區氣溫驟降至零度線以下、紛紛降下大雪，網路上也出現各種奇特景象，包括停車場按鈕遭冰封，想按按不到，還有網友在推特分享，有人疑似倒臥路邊的照片。
只見照片中有位民眾躺在地上，仔細一看，才發現是經過雕琢的「雪人」，從長相到四肢軀幹，均與真人無異，也難怪會嚇到路過民眾與網友。雖然他的左手「露餡了」，但仍令人看了毛骨悚然，有不少網友在下方留言，「也太逼真了」、「要不要幫他叫救護車啊」，也有人將碎裂的左手，看成翅膀，並驚呼「他是天使降臨嗎？」引起一票網友熱烈討論。
相關影音連結：
さむい pic.twitter.com/28HodqKzGP— ※ｅ ol ａ （@ekayokekay_U） January 15, 2017
部分網友表示，這個雪人是「天使降臨」。（圖翻攝自「ekayokekay_U」推特）
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