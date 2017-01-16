若中國不願談貿易和南海 蒲博思：將考慮一中政策
2017-01-16 07:50
美國準總統川普（左）與白宮準幕僚長蒲博思（右）。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）13日表示，他不會堅守美國長期以來對台灣實施的「一個中國」政策，除非他看到北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善。白宮準幕僚長蒲博思（Reince Priebus）說，如果中國不願談及貿易和南海問題，美國將會考慮「一中政策」的問題。
蒲博思接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問表示，沒有改變「一中政策」的計畫，但是中國若不願與美國談判貿易與南海問題，美方也會考慮「一中政策」的問題。
川普13日接受《華爾街日報》長達1小時的專訪表示，「每件事都在談判中，包括一個中國。」在看到中國改善貨幣及貿易問題前，不會恪守「一個中國」政策的承諾。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 過境美國備受禮遇 傳蔡英文與白宮準幕僚長通電話
- 《觀光局建議》請旅行社 洽合法包車業者
- NBA》身價可望破64億 柯瑞：聽起來很瘋狂
- 雙十猛打前東家 李恩復仇等下回
- 生女帶財40萬 女星自嘲傻人有傻福
- 百年福德祠被偷去賣 南庄人蓋回來
- 〈活動看板〉週休二日之家庭生活
- 替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻
- 許孟哲淚吐情變真相 扛債不敢婚
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 昇恆昌歲末送暖 關懷老人、陪失依童圍爐
- 〈品牌故事〉台廠首家全球百大品牌 宏達電轉型瓶頸亟待突破
- 蕭淑慎戀情超展開 小15歲男友求婚
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 黨產會：追查婦聯會 大溪檔案成關鍵
- 健康充電站
- 富商車禍3死 駕駛遭控故意撞車
- 學童預防蛀牙 北市聯醫免費塗氟
- 上班一族徵文─360行工作照
- 江蕙改行接手宜蘭傳藝中心 飄更濃「台灣味」
- 今日高屏 空品預報為不良紅
- 竹北市沿河街 改西向單行
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 傷兵回歸空前競爭 桃猿外野 先發5搶2
- 台灣短片《層層摺起的寂寞》 入選柏林影展
- 上羅智強臉書直播》郝龍斌批柯 拆樓留爛尾
- 沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG
- 自由共和國》2016年回顧編按
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- 男女生一起打球 8校試辦性別友善球場
- 本票超強大 畫押、簽符號都有效
- 日補2強投 「全日投」拚經典？
- 金包里慈護宮 修繕、重建喬不攏
- 市民慨贈鋼琴 4歲弱勢女童圓夢
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 貝克漢愛女神速抽高 才5歲長腿超驚豔
- （彰化）啟動暫定古蹟 杜錫圭故居仍拆光
- 迪化年貨大街 看的多買的少
- 陳俊秀 減10公斤變輕盈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：若中國不願談貿易和南海 蒲博思：將考慮一中政策
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分