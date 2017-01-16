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若中國不願談貿易和南海 蒲博思：將考慮一中政策

美國準總統川普（左）與白宮準幕僚長蒲博思（右）。（法新社資料照）

2017-01-16  07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）13日表示，他不會堅守美國長期以來對台灣實施的「一個中國」政策，除非他看到北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善。白宮準幕僚長蒲博思（Reince Priebus）說，如果中國不願談及貿易和南海問題，美國將會考慮「一中政策」的問題。

蒲博思接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問表示，沒有改變「一中政策」的計畫，但是中國若不願與美國談判貿易與南海問題，美方也會考慮「一中政策」的問題。

川普13日接受《華爾街日報》長達1小時的專訪表示，「每件事都在談判中，包括一個中國。」在看到中國改善貨幣及貿易問題前，不會恪守「一個中國」政策的承諾。

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