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日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分

日本近日來遭遇入冬以來最強冷氣團，不少地區降下超過2公尺深的大雪，且大雪在14及15日的2天之間，造成至少6人身亡與超過300人受傷。（路透）

2017-01-16  07:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日來遭遇入冬以來最強冷氣團，幾乎全國各地都在下雪。有外媒報導指出，日本北海道以至東京等多地氣溫急降，不少地區降下超過2公尺深的大雪，且大雪在14及15日的2天之間，造成至少6人身亡與超過300人受傷。

綜合外媒報導，日本近日受到強大冷氣團影響，各地紛紛降下大雪，在15日下午，青森市酸湯的積雪達到246公分，山形縣大藏村也達245公分，新潟縣津南町亦測得174公分積雪，甚至廣島市也降下33年來最大雪，積雪達19公分。另外，首都東京測得入冬至來最低的零下2.3度。

受到大雪影響，日本全國在近2天內就有6人因事故身亡，岐阜縣一名48歲男子在駕駛貨車時，可能被大雪影響視線，連人帶車開入蓄水池中喪命。在京都府福知山市一名88歲男子在除雪時，因為積雪太重崩塌將他壓死。

日本近日受到強大冷氣團影響，各地紛紛降下大雪，在15日下午，青森市酸湯的積雪達到246公分，山形縣大藏村也達245公分。（路透）

大雪在14及15日的2天之間，造成日本全國至少6人身亡與超過300人受傷。（法新社）

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