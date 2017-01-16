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本月第4起 巴西監獄暴動至少30死

巴西東北部的阿卡古茲監獄於當地時間14日下午發生暴動，至少造成30人死亡，預計死亡人數還可能進一步上升。（法新社）

2017-01-16  06:44

〔即時新聞／綜合報導〕巴西在本月初發生3起大型監獄暴動，死亡人數加總超過100人。有外媒報導指出，巴西東北部的阿卡古茲監獄（Alcacuz）於當地時間14日下午也發生暴動，至少造成30人死亡，預計死亡人數還可能進一步上升。

綜合外媒報導，北大河州（Rio Grande do Norte）東北部城市納塔爾（Natal）的阿卡古茲監獄，來自兩個不同販毒集團的囚犯於14日下午爆發激烈衝突，過程中多次傳出槍聲及爆炸聲，監獄甚至冒出濃煙，在安全部隊攻堅後，終於在監獄發生暴動的14小時後重新恢復秩序。

巴西警方表示，整起衝突造成至少30人喪生，其中還有3名囚犯被斬首。阿卡古茲監獄本來最多只能容納620名囚犯，但實際上卻關了1083人。各界多認為，空間過度擁擠是巴西監獄不斷發生暴動的主要原因。

阿卡古茲監獄本來最多只能容納620名囚犯，但實際上卻關了1083人。各界多認為，空間過度擁擠是巴西監獄不斷發生暴動的主要原因。（歐新社）

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