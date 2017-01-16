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巴西監獄暴動 警方：死者超過30人

2017-01-16  04:20

〔中央社〕巴西警官今天說，北部發生的最新監獄暴動據信已有超過30人喪生，其中有些人遭斬首。這個死亡數字是稍早預估的3倍。

法新社報導，警方指出，北大河州（Rio Grande do Norte）埃爾卡庫斯（Alcacuz）監獄「可能有超過30人喪命」。

巴西監獄人滿為患，這場昨晚爆發的殘忍屠殺是與幫派有關的數起駭人聽聞血腥事件中的最新一起。

警方稍早表示，至少有3名囚犯遭殘忍處決及斬首，和其他監獄本月初類似的大屠殺具有相同特徵。

當地有關單位表示，安全部隊今天拂曉攻堅，在監獄發生暴力14小時後重新恢復秩序。

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