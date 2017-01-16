川普愛脫口而出 CIA局長促收歛
2017-01-16 02:28
〔中央社〕關於俄羅斯干擾美國政治的指控今天對美國新任總統就職準備工作投下陰影，中央情報局（CIA）局長布瑞南警告，準總統川普必須收歛其說話不假思索的風格，以保護國家安全。
法新社報導，布瑞南（John Brennan）今天在福斯新聞（Fox News）談到川普（Donald Trump）時表示：「我不認為他充分瞭解俄國的能力、意圖及行動。」
「我認為川普先生得對公開發言嚴守紀律─再過幾天，他將是全世界最有權力的人，他坐上美國政府最高位置後，我想他必須承認，他的話的確有影響力。」
布瑞南說：「自走砲不能保護國家安全利益，因此，他必須確實瞭解到，他的一言一行對美國隱含的意義及影響可能會很深遠。」
美國數個情報單位均堅稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令秘密干擾美國總統大選，拉抬川普的選情。
國家情報總監（DNI）本月公布的一份報告指出，俄國駭客滲入民主黨電腦與帳戶，將不利於希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）的檔案曝光，也在相同目標下操控媒體。這項調查獲得聯邦參議院民主與共和兩黨議員的背書。
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